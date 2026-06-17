Trump pone en duda por enésima vez el futuro del T-MEC y asegura que EE.UU. estaría mejor sin el acuerdo

El presidente Donald Trump volvió a sembrar incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá al afirmar que preferiría que el T-MEC dejara de existir, aunque reconoció que sigue abierto a negociar y eventualmente firmar una renovación del acuerdo.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento clave para el bloque económico norteamericano, justo cuando comenzó oficialmente el proceso de revisión del tratado, que entró en vigor en julio de 2020 para reemplazar al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante una conversación con periodistas en París, donde participó en la cumbre del G7 antes de regresar a Estados Unidos, Trump aseguró que el país estaría en una mejor posición económica sin el acuerdo comercial vigente.

“Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo”, afirmó el mandatario, quien también dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones para su renovación no lleguen a buen puerto.

Las declaraciones representan una nueva muestra de la postura crítica que Trump ha mantenido durante años hacia los acuerdos comerciales multilaterales, especialmente aquellos que, según él, han contribuido a aumentar los déficits comerciales de Estados Unidos con sus principales socios económicos.

.@POTUS: "I would rather not have the USMCA. The primary reason I wanted it was because there was no way out of NAFTA, which was the worst trade agreement ever made ? like, ever ? and they had no termination… I would prefer not having an agreement, but I'm open to doing it." pic.twitter.com/aMM7MpAF9e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

La revisión del tratado entra en una etapa decisiva

Mientras Trump expresaba sus dudas sobre el futuro del pacto, funcionarios de Estados Unidos y México iniciaron en Washington una nueva ronda de negociaciones enfocada en temas sensibles como agricultura, energía y manufactura automotriz.

Uno de los principales objetivos de Washington es endurecer las reglas de origen para la industria automotriz. La propuesta estadounidense busca que al menos el 50% de los componentes de los vehículos fabricados en América del Norte provengan específicamente de Estados Unidos, lo que elevaría significativamente los requisitos actuales del tratado.

Además, la administración Trump busca ampliar el acceso de los productos agrícolas estadounidenses al mercado canadiense y fortalecer las garantías para las exportaciones de maíz transgénico y etanol hacia México.

El próximo 1 de julio marca una fecha relevante para el acuerdo. Si los tres países respaldan su continuidad, el T-MEC podría extenderse automáticamente por otros 16 años. Sin embargo, los analistas consideran poco probable que las negociaciones concluyan antes de esa fecha, por lo que se espera el inicio de un proceso de revisiones periódicas que podría prolongarse durante una década.

Canadá y México han reiterado públicamente su interés en preservar el tratado, al considerarlo un elemento fundamental para la competitividad de la región y para la estabilidad de las cadenas de suministro norteamericanas.

Dos llegues verbales -en materia de seguridad y del proceso de revisión del TMEC- hoy por parte de Trump. Pero la relación y la cooperación bilateral viven "su mejor momento". Y eso sin el nuevo llegue que se viene pronto. — Amb. Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) June 17, 2026

Agricultores y empresarios advierten sobre riesgos económicos

Las declaraciones de Trump también han generado preocupación entre organizaciones agrícolas y empresariales de Estados Unidos, que consideran al T-MEC una herramienta esencial para mantener el acceso a dos de los mercados más importantes para las exportaciones estadounidenses.

México y Canadá representan actualmente los principales destinos de los productos agrícolas de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura, ambos países concentraron más de 58,600 millones de dólares en exportaciones agrícolas estadounidenses durante 2025.

Representantes del sector han advertido que una eventual cancelación del acuerdo podría provocar pérdidas millonarias para agricultores, productores de granos, ganaderos y empresas vinculadas a las exportaciones. Al mismo tiempo, persisten disputas relacionadas con el sector energético mexicano.

Funcionarios y grupos empresariales estadounidenses sostienen que las políticas impulsadas por el gobierno mexicano han favorecido a la empresa estatal Pemex y limitado la participación de inversionistas privados extranjeros, un tema que podría convertirse en uno de los puntos más complejos de la renegociación.

Por ahora, el futuro del T-MEC permanece abierto. Aunque Trump insiste en que Estados Unidos podría prosperar sin el acuerdo, también reconoce que la renovación sigue siendo una posibilidad, lo que mantiene a gobiernos, empresas y mercados atentos al desarrollo de unas negociaciones que podrían redefinir la integración económica de América del Norte.

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