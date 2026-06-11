“Yo creo que el T-MEC se va a mantener”: Sheinbaum responde a dudas de Trump sobre el tratado comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó confianza en la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el presidente Donald Trump volviera a poner en duda la renovación del acuerdo comercial al asegurar que su país no necesita de sus socios norteamericanos para mantener su crecimiento económico.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria mexicana afirmó que el tratado ha generado beneficios compartidos para las tres economías y consideró que, pese a las diferencias que puedan surgir durante el proceso de revisión, el acuerdo seguirá vigente.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener; en todo caso, Estados Unidos lo que quiere son ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá”, señaló Sheinbaum al referirse a las declaraciones realizadas por Trump un día antes.

El mandatario estadounidense afirmó que no sabe si renovará el acuerdo comercial porque, a su juicio, Estados Unidos está en una posición económica más sólida y no depende de productos provenientes de México o Canadá. Entre otros ejemplos, mencionó automóviles, energía y madera.

Sin embargo, la presidenta mexicana defendió la integración económica de América del Norte y sostuvo que el tratado ha fortalecido las cadenas de suministro regionales, favoreciendo la creación de empleos y la competitividad de los tres países.

SHEINBAUM DEFIENDE EL T-MEC TRAS DUDAS PLANTEADAS POR TRUMP



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “es mejor estar juntos que separados” al referirse a la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Donald Trump pusiera en duda la? pic.twitter.com/Rn5MPY8XCG — News On Demand (@OnDemand_News) June 11, 2026

La integración económica como ventaja regional

Sheinbaum argumentó que la producción compartida entre las economías de América del Norte ha demostrado ser beneficiosa para consumidores y empresas. Como ejemplo, señaló que el incremento de aranceles en distintos sectores ha contribuido al aumento de precios de vehículos en Estados Unidos.

Según explicó, mantener el tratado, e incluso mejorarlo mediante acuerdos que beneficien a las tres partes, ayudaría a reducir costos para los consumidores estadounidenses y fortalecería la producción regional.

“Si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, aumenta el empleo en los dos países”, afirmó.

La mandataria también rechazó la idea de que el crecimiento industrial y laboral de México represente una amenaza para el mercado estadounidense. Por el contrario, sostuvo que ambas economías son complementarias y que el fortalecimiento de una puede impulsar el desarrollo de la otra.

Asimismo, destacó que uno de los principales argumentos del equipo negociador mexicano es que una América del Norte integrada tiene mayores posibilidades de competir frente a otras regiones del mundo, especialmente frente a China. “Es mejor estar juntos para competir con China que estar separados”, señaló.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener”, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Donald Trump declaró que no está seguro de querer renovar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. pic.twitter.com/WxdJ7NlY9N — NMás (@nmas) June 11, 2026

La revisión del tratado continúa

Sheinbaum consideró que los comentarios de Trump forman parte de la negociación y recordó que el propio mandatario estadounidense ha reconocido anteriormente que el T-MEC representa una mejora respecto al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La presidenta indicó que actualmente las conversaciones técnicas para la revisión del acuerdo se desarrollan principalmente entre funcionarios de México y Estados Unidos, mientras que Canadá se incorporará posteriormente a algunas de las discusiones.

México, agregó, buscará alcanzar acuerdos que protejan la economía nacional, mantengan la generación de empleos y garanticen condiciones favorables para las empresas establecidas en el país.

Mientras tanto, desde Canadá también surgieron señales de apertura para explorar acuerdos complementarios con Washington. El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló que podrían concretarse entendimientos bilaterales paralelos al marco trilateral del T-MEC, siempre que contribuyan a resolver los temas pendientes entre los tres socios comerciales.

El T-MEC entró en vigor en julio de 2020 y contempla una revisión conjunta seis años después de su implementación. Tanto México como Canadá han manifestado públicamente su interés en preservar el acuerdo, mientras continúan las negociaciones sobre posibles ajustes impulsados por Washington.

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