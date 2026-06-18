Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 18 al 24 de junio

Viernes 19

Ivy Queen en The Wiltern

Ivy Queen se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour Pride, que presentará en el teatro The Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde rinde homenaje a su larga trayectoria y conexión con la comunidad LGBTQ+. Viernes 19 de junio a las 8 pm. Boletos desde $133. Informes wiltern.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Sábado 20

Block Party en el LACMA

Luego de 20 años de planeación y construcción, las galerías David Geffen en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrieron sus puertas y ahora celebrarán la Block Party, que incluye actividades artísticas, sesiones de DJ y una selección de restaurantes. Para toda la familia. Sábado 20 de junio de 10 am a 7 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Apertura de la temporada en el Hollywood Bowl

El concierto Opening Night at the Bowl: The Best of Broadway en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), presenta a la Hollywood Bowl Orchestra bajo la conducción de Thomas Wilkins, a la Youth Orchestra Los Angeles y los intérpretes Halle Bailey, Darren Criss, Renée Elise Goldsberry, Brian Stokes Mitchell y Lea Salonga. Sábado 20 de junio a las 8 pm. Boletos desde $67. Informes hollywoodbowl.com.

Crédito: LAPhil

Sports Raves en el Museo Broad

El museo Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) será el escenario de cuatro días de DJs, luchadores, deportes y shows de drags como parte de las celebraciones de la Copa Mundial de futbol 2026 en Los Angeles. El evento también incluirá arte, comedia, deportes y mucho espíritu de equipo. Sábado 20 y domingo 21 y el 27 y 28 de junio de 1 a 5 pm. Boletos $21; 17 años y menores gratis. Informes thebroad.org.

Night Out en el Discovery Cube

La Night Out at the Cube en el Discover Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar) es una celebración solo para adultos inspirada en la música, el estilo y la energía de los años ochenta. Habrá cócteles temáticos, música en vivo, exhibiciones interactivas, juegos retro y actividades especiales durante toda la noche. Sábado 20 de junio de 7:30 a 11:30 pm. Mayores de 21 años. Boletos desde $30. Informes discoverycube.org.

Foto: Archivo

Domingo 21

Exhibición de autos en Rodeo Drive

El evento anual Rodeo Drive Concours d’Elegance tendrá lugar en el Rodeo Drive de Beverly Hills y contará con vehículos de primera clase, exhibiciones interactivas, venta de comida y actualizaciones de los partidos de fútbol del campeonato mundial. Domingo 21 de junio de 10 am a 4 pm. Evento gratuito. Informes rodeodrive-bh.com.

Foto: Cortesía

Celebración de verano en el Getty

Para dar la bienvenida al solsticio de verano, el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) realizará su primera celebración de la temporada con un evento que incluye presentaciones de jazz, lecturas de tarot, talleres de manualidades, actuaciones corales y más. Domingo 21 de junio de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Center

Miércoles 24

Mamma Mía! en el Ahmanson Theatre

El musical Mamma Mía!, que comenzará sus funciones en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles), tiene como escenario una paradisíaca isla griega, donde se desarrolla una historia de amor, amistad e identidad que se narra a a través de los éxitos del grupo ABBA. En días selectos del miércoles 24 de junio al 19 de julio. Boletos desde $52. Informes centertheatregroup.org.

New York City Ballet en el Dorothy Chandler

Después de 20 años de ausencia del Music Center de Los Angeles, el New York City Ballet regresa al Dorothy Chandler (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para presentar obras de coreógrafos como George Balanchine y Jerome Robbins. Con actuaciones de la New York City Ballet Orchestra. Del miércoles 24 al 28 de junio. Boletos desde $44. Informes musiccenter.org.



