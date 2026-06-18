Capturan al presidente de un club de futbol en Costa Rica acusado por EE.UU. de narcotráfico

El empresario y dirigente deportivo Wilder Eusse Osorio, presidente del club Municipal Liberia, fue detenido en Costa Rica a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, que buscan su extradición por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Según informó el Ministerio Público, Eusse, conocido también con los alias de “El Soldado” y “El Tío”, enfrenta una acusación formal presentada el pasado 10 de junio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

La acusación le atribuye dos cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el empresario estaría vinculado con una organización dedicada al narcotráfico que operaba en distintos países del continente americano, y que presuntamente era responsable de introducir cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

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Ministerio Público confirma la detención del Presidente de Liberia Wilder Eusse por solicitud de extradición a Estados Unidos.



Le atribuyen dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. pic.twitter.com/fOaMO3ZquK — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) June 17, 2026

Tras su captura, Eusse será presentado ante el Tribunal Penal de San José para continuar con el proceso de extradición.

Empresario y dirigente del futbol

Eusse es reconocido en el ámbito empresarial por liderar el denominado Grupo Eusse, conglomerado vinculado a estaciones de servicio y otros negocios en distintas zonas del país.

Además, se convirtió en una figura relevante del futbol costarricense al asumir la presidencia del Municipal Liberia, club al que ha financiado y acompañado en su proceso de crecimiento deportivo y administrativo.

El nombre de Wilder Eusse ya había trascendido públicamente semanas atrás, cuando apareció mencionado en el expediente del denominado Caso Lusso, una investigación por presunta legitimación de capitales vinculada al narcotráfico internacional.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios nacionales como el diario La Nación, el dirigente deportivo fue citado por su relación familiar y reuniones sostenidas con uno de los principales sospechosos del caso.

No obstante, las autoridades aclararon entonces que Eusse no figuraba como acusado dentro de esa investigación ni enfrentaba medidas cautelares relacionadas con dicho expediente. El propio empresario rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

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