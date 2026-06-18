EE.UU. anuncia que revisará su presencia militar en Europa y presiona a la OTAN para asumir más gasto en defensa

El secretario de Guerra de Defensa, Pete Hegseth, anunció este jueves el inicio de una revisión integral de seis meses sobre la presencia militar y las bases estadounidenses en Europa, una medida con la que Washington busca acelerar el traspaso de mayores responsabilidades de defensa a los aliados europeos de la OTAN.

Durante una reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica en Bruselas, Hegseth afirmó que la iniciativa forma parte de su visión de una “OTAN 3.0”, en la que Europa asuma el liderazgo de su propia seguridad. “Estamos redoblando nuestros esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa”, declaró.

El funcionario explicó que la evaluación analizará el despliegue de fuerzas estadounidenses, la infraestructura militar y el acceso a bases estratégicas en territorio europeo. “Será una revisión en toda regla”, sostuvo, al precisar que se realizará en coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Mando Europeo, el Congreso y los aliados de la OTAN.

This is NATO 3.0. pic.twitter.com/E5p13UjPBn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 18, 2026

Según Hegseth, el objetivo es garantizar que la Alianza avance “con rapidez y de forma irreversible hacia un liderazgo europeo”, al tiempo que se asegura que las tropas estadounidenses permanezcan preparadas para responder a las prioridades globales de Washington.

La decisión llega en un contexto de crecientes tensiones dentro de la OTAN por el reparto de cargas en materia de defensa. Durante su intervención, el jefe del Pentágono criticó a varios aliados por limitar el uso de bases y corredores aéreos para operaciones militares estadounidenses relacionadas con el conflicto contra Irán. “Estos aliados pusieron en riesgo a nuestros hijos e hijas al negar un acceso predecible a bases y sobrevuelos que nunca debieron estar en duda”, afirmó.

Hegseth advirtió además que el resultado de la revisión podría influir en el nivel de compromiso militar estadounidense dentro de la Alianza. “Si otros aliados no realizan este gasto con urgencia, nuestras cuotas se reducirán. La OTAN será una vía de doble sentido”, señaló.