Houston: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio

El clima en Houston, Texas, para este jueves 18 de junio llegará fundamentalmente nublado. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 95 grados Fahrenheit (35ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 81 grados Fahrenheit (27ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 5 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:21 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:24 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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