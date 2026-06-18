Matteo Bocelli, cantante sin el peso del apellido

Cuando el padre de Matteo Bocelli, el famoso tenor italiano Andrea Bocelli, se dio cuenta de que Matteo tenía interés en convertirse en cantante, hizo todo lo que pudo para convencerlo de que no escogiera esa carrera.

“Él sabía lo desafiante que era la industria de la música, y por eso no quería la misma cosa para mí”, dijo Matteo. “Pero no puedes detener a alguien de hacer lo que amas, y por eso estamos aquí”.

Matteo, de 28 años, nació en la Toscana, Italia, y es hijo del primer matrimonio de Andrea. A los 16 años, David Foster, un afamado músico, compositor y productor discográfico canadiense, le preguntó si quería hacer un disco con él. Pero Andrea se opuso, le dijo que era demasiado chico y que Matteo tenía que ir a la escuela.

Un día, cuando el tenor estaba trabajando en su álbum “Sí”, había una canción, “Follow Me”, que Matteo consideró demasiado pop para su padre, quien a su vez no estaba muy seguro de grabarla por esa misma razón. Sin que su padre se diera cuenta, grabó el tema y el primero que la escuchó fue el presidente de la disquera así como el legendario músico y productor Bob Ezrin. Este último quedó fascinado con la voz del cantante, sin saber que el intérprete del tema era Matteo.

Cuando lo supo, lo primero que pensó fue en que tanto padre e hijo grabaran el tema juntos, pero la canción no estaba hecha para dos, sino para un solo cantante, así que decidieron lanzar la canción con solo la voz del joven Bocelli.

“Ese fue mi debut”, contó Matteo, quien esta semana continuará con su “Falling in Love World Tour”, que llegará el domingo al teatro Ford de Los Angeles y que abarcará ciudades de países como Canadá, Italia, Chile y Brasil.

“Falling in Love” es también el nombre del disco más reciente de Matteo, y se trata de una producción que grabó en inglés, Italiano y español. Es un disco con 11 temas, muchos de ellos de corte romántico y otros, como “Caruso”, una ópera pop que deja ver la calidad vocal de Matteo.

“Para mí fue importante escribir canciones fuera de mi zona de confort”, dijo. “El cover de ‘Caruso’, por ejemplo, es una canción que tiene un significado importante para mí porque fue una de las primeras canciones que cantaba en público con David Foster, que fue probablemente la primera que creyó en mi voz”.

Al respecto, para Matteo no ha sido un problema cargar con el peso del apellido de su famoso padre.

“Cuando amas algo, cuando tienes una pasión para algo, es donde pones la energía”, dijo. “Si empiezas poniendo el pensamiento y la energía en otras cosas [como el apellido], es un error”.

Ahora, ya resignado, Andrea ha visto con agrado el progreso de la carrera de Matteo, a quien le ha dado varios consejos. El más importante es quizá el que tiene que ver con ser la dedicación.

“Me ha dicho que no importa lo que hagas en tu vida, lo que importa es que lo hagas con amor”, dijo Matteo. “No tengo tatuajes, pero es seguramente uno de los tatuajes más importantes en mi mente”.

En detalle

Qué: Falling in Love World Tour con Matteo Bocelli

Cuándo: domingo 21 de junio a las 7:30 pm

Dónde: Teatro Ford, 2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles

Cómo: boletos desde $59; informes theford.com