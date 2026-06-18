Pronóstico del clima en San Antonio para este jueves 18 de junio

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 18 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1000.7 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:36 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 93 grados Fahrenheit (26 y 34 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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