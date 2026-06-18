Una mujer en Carolina del Norte incendió un apartamento y observó como ardía mientras fumaba un cigarrillo

Las autoridades de Durham, Carolina del Norte, acusaron a una mujer de provocar un incendio que dejó múltiples personas heridas y obligó a evacuar por completo un edificio residencial.

Mahogany Ashley Massey, de 31 años, enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado y varios cargos de agresión relacionados con el incendio ocurrido el 14 de junio en el complejo University Ridge, según WRAL.

De acuerdo con documentos judiciales citados durante una audiencia, siete personas sufrieron lesiones de distinta gravedad. Entre ellas se encuentran residentes del edificio y al menos un bombero que participó en las labores de rescate.

Fiscalía sostiene que hubo antecedentes previos e investiga nuevas evidencias

Durante la audiencia judicial, investigadores señalaron que entre las pertenencias de la acusada fue localizada una lista manuscrita descrita por fiscales como una supuesta “lista de personas para matar”.

Las autoridades también alegaron que existiría un intento previo de iniciar otro incendio en el complejo una semana antes del siniestro.

Hasta ahora, esos elementos forman parte de la investigación en curso y deberán ser evaluados dentro del proceso judicial.

El incendio comenzó poco antes de las 11:00 de la mañana y rápidamente se extendió por el edificio residencial.

Equipos de emergencia indicaron que encontraron condiciones intensas de fuego y fuertes ráfagas de viento que complicaron la operación.

Un residente escapó saltando desde una ventana del tercer piso y otras personas fueron rescatadas por bomberos.

Familiares de la acusada también resultaron heridos

Según fiscales, entre los heridos están la madre y el hermano de la acusada.

La madre permanece hospitalizada por lesiones relacionadas con inhalación de humo.

Las autoridades indicaron además que el hermano sufrió heridas graves mientras intentaba rescatarla del edificio y que una explosión de gas habría agravado sus lesiones.

Durante la audiencia, el padre de la acusada declaró ante medios locales sobre la reacción de su hija mientras personal médico atendía a familiares afectados. Supuestamente, la acusada disfrutó de un cigarrillo y una cerveza mientras observaba cómo ardía el edificio, mientras los paramédicos subían a su madre herida a una ambulancia y su hermano sufría quemaduras graves.

Sus declaraciones forman parte de testimonios públicos, pero no constituyen hallazgos judiciales.

Edificio quedó inhabitable y decenas de personas fueron evacuadas

El Departamento de Bomberos informó que aproximadamente 75 efectivos y 33 unidades participaron en el operativo para controlar el incendio, que tomó cerca de una hora.

También confirmaron el rescate de un perro que permanecía dentro del inmueble.

Como resultado del siniestro, las 18 unidades del edificio fueron declaradas inhabitables y sus ocupantes tuvieron que abandonar el lugar.

Autoridades indicaron que parte del complejo no contaba con sistema de rociadores automáticos debido a la normativa vigente al momento de su construcción.

Uno de los residentes lesionados sufrió fracturas después de lanzarse desde una ventana para escapar del fuego.

Mientras tanto, Massey permanece detenida sin derecho a fianza y tiene prevista una nueva comparecencia judicial el próximo 2 de julio.

La investigación continúa abierta.

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