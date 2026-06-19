Dallas: pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy viernes 19 de junio para evitar sufrir los cambios en el clima
Este viernes 19 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.
Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y el crepúsculo será a las 20:38 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 88 grados Fahrenheit (25 y 31 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.
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