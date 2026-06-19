Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 19 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 19 de junio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se espera escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:15 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 90 grados Fahrenheit (26 y 32ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 56%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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