Miami: el tiempo para hoy sábado 20 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 20 de junio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 60% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 90 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:15 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 91 grados Fahrenheit (27 y 33 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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