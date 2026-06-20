Se confirma nueva cinta biográfica de Juan Gabriel

A una década de su fallecimiento, el cantante Juan Gabriel mantiene vivo su legado a través de su música y un nuevo proyecto en la pantalla grande promete llevar su historia a varias partes del mundo. Se trata de una cinta biográfica dirigida por Gary Alazraki, creador de “La Oficina”.

La noticia fue confirmada a propia voz del cineasta, quien también adelantó que el proyecto cuenta con la autorización de Iván Aguilera, hijo del fallecido “Divo de Juárez”.

El realizador Gary Alazraki, conocido por dirigir “Nosotros los Nobles” y “Club de Cuervos”, aseguró que con este proyecto se busca ofrecer al público una propuesta distinta con una historia pensada para una audiencia global.

“Para mí hay una historia mítica en la vida de Juan Gabriel y, por la forma en que la deseo contar, creo que va a quedar muy entrañable para México, para la familia de Alberto, para los fans de Juan Gabriel y para quienes no sepan quién es. Creo que hablar de él también es una forma de contar la historia de México”, detalló en un comunicado.

En este sentido, recalcó que el proyecto necesita proyección internacional para llegar a los fanáticos de todo el mundo que Juan Gabriel encantó durante sus años de trayectoria.

“No podemos atarlo nada más aquí, hablamos de una producción que no solamente sea local, sino global. Muchos mexicanos hay en Estados Unidos, a mucha gente de varios países le gusta Juan Gabriel“, comentó.

Esta no es la primera vez que el cantante se convierte en la inspiración de un proyecto biográfico. Recordemos que también existen: la bioserie “Hasta que te conocí” y el documental de Netflix “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”.

La producción de Gary Alazraki se convertirá en la tercera producción sobre el autor de “Querida” en la última década. Y de conseguir su financiamiento de forma rápida, comenzaría grabaciones a finales de este año.

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