Thalía recuerda con nostalgia su amistad con Juan Gabriel: “Qué privilegio haberte conocido”

Fue a principios de este mes de enero que tuvo lugar la fecha que habría marcado el cumpleaños número 76 de ‘El Divo de Juárez’, Juan Gabriel. Por esta razón, el público y varias celebridades se dieron a la tarea de honrar su legado con memorias que conmovieron a más de uno; tal fue el caso de la cantante Thalía.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Amor a la Mexicana” hizo mención de este hecho con una publicación en la que compartió el impacto que el arte del cantante tuvo en su vida a nivel personal y profesional.

“Enero, el mes de los reyes magos. Y que más que celebrar el cumpleaños de un rey, que además sí fue mago”, se lee al inicio de la reflexión que acompañó con entrañables momentos junto a Juan Gabriel. “El mago de esa música que sonará eternamente en millones de corazones, con esas letras y con esas interpretaciones incomparables”, añadió.

Asimismo, la famosa se dio a la tarea de expresar su agradecimiento por haber recibido el honor de cantar un tema que él mismo escribió para su época como solista: “Qué gran privilegio haberte conocido y ‘haber nacido en el mismo siglo que tú’, como dice la letra de Gracias Dios, esa canción tan icónica que tuviste la generosidad de regalarme en un momento donde iniciaba mi carrera como actriz de telenovelas, mi primer protagónico“, indicó.

Thalía cerró su conmovedor mensaje celebrando el tiempo y memorias compartidas junto a Juan Gabriel: “Confiaste en mí, me tendiste tu mano en esta industria tan difícil y con ese gesto de apoyo y cariño, aprendí la importancia de ayudar a los nuevos valores que tienen sueños y estrellas en los ojos, como yo en su momentos. Atesoro esta lección“, recalcó la estrella.

Cabe recalcar que, a la par de sus palabras, Thalía colocó un par de fotografías y videos que inmortalizaron momentos como: ‘Juanga’ cantando el tema “Gracias a Dios” como portada, una foto juntos, que musicalizó con el cover del tema “Insensible”, otra de las grandes composiciones del michoacano, y para finalizar, un clip donde aparece Juan Gabriel y Rocío Durcal, en el que él le envía un mensaje lleno de cariño.

En este se le escucha decir: “Thalía preciosa, gracias a Dios que andas en Brasil, porque estoy seguro que ahí te irá de maravilla, porque tu te mereces que donde estés tú, te vaya bien, porque donde estás tú, está la suerte“.

