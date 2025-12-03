Thalía celebra 25 años de boda con Tommy Mottola con imágenes inéditas del gran día

La cantante mexicana Thalía se ha dado a la tarea, una vez más, de dar una mirada inédita a un momento muy especial de su vida: su aniversario de bodas número 25 junto al empresario musical Tommy Mottola. ¿Cómo lo celebraron? Sigue leyendo para enterarte.

La conmovedora dedicatoria surgió desde el perfil oficial de Instagram de la artista, quien también colocó algunas imágenes inéditas del enlace matrimonial que tuvo lugar en la imponente catedral de San Patricio, en plena quinta avenida de New York.

“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta (…) Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños!”, comenzó Thalía su mensaje.

Sin embargo, los buenos momentos y aprendizajes no se han detenido en las más de dos décadas que llevan juntos: “Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida“, expresó la famosa.

De acuerdo con la mexicana, su relación se encuentra más sólida que nunca: “Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas“, reiteró.

Thalía culminó su declaración con un breve, pero contundente: “Te amo profundamente. Feliz aniversario mi amor. A celebrar la vida juntos”.

En respuesta a esta romántica reflexión, la parejita recibió cientos de mensajes en los que el público hizo palpable su cariño y admiración: “Hermosos. ¡Felicidades! Por muchos, muchos más de amor, complicidad y felicidad”, “Esto es AMOR verdadero”, “Unidos por siempre” y “Que sean muchos más juntos”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

