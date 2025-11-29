Thalía le da la bienvenida a la Navidad con una nueva canción

La cantante y actriz mexicana Thalía le da la bienvenida a la Navidad con el estreno de su nueva canción “Santa: Tengo un crush contigo”.

Esta semana, la artista compartió el videoclip oficial del tema a través de sus redes sociales, generando emoción entre sus seguidores por esta propuesta fresca y pícara para la temporada navideña.

La canción destaca por su letra juguetona en la que Thalía expresa con humor la espera de un hombre que le dé felicidad en esta época especial.

La nueva producción tiene un toque especial gracias a la participación del actor y cantante venezolano Giancarlo Pasqualotto, quien aparece como el crush navideño de la cantante en el video.

Thalía logró combinar la alegría de la Navidad con un mensaje coqueto, invitando a sus fans a disfrutar con ritmo y buen ánimo la temporada.

Entre los versos se destacan frases como: “Es Navidad y en mi casa estoy entre papeles multicolor y envolviendo regalos, hoy descubrí que una cosa falta aquí y es un hombre que me dé felicidad”.

La mexicana lanzó el video de la canción el Día de Acción de Gracias como un regalo para sus fans. “Hoy celebro sus vidas, su cariño y cada momento que hemos compartido a lo largo de tantos años. Me siento profundamente agradecida por esta familia tan hermosa que hemos construido juntos…”, escribió la cantante.

“Y como regalito especial para este día, les dejé en mi canal de YouTube el visualizer de ‘SANTA: (Crush On You)’, una canción para disfrutar y bailar en familia, en estas épocas tan hermosas”, agregó.

Este lanzamiento se suma a la constante creatividad de Thalía, quien mantiene vigente su carrera musical con propuestas originales y acertadas para diferentes momentos y celebraciones.

Con este lanzamiento, Thalía se posiciona una vez más como una artista que sabe cómo celebrar las fechas importantes de forma auténtica y divertida, consolidando su legado como la reina del pop latino.

