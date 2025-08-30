Entres rosas y obsequios: Así celebró Thalía su cumpleaños 54

Esta semana, Thalía celebró su cumpleaños número 54 con una íntima fiesta rodeada de su esposo Tommy Mottola, sus hijos Sabrina y Matthew, y amigos cercanos como Lili Estefan.

A través su cuenta de Instagram, la cantante mexicana compartió varias fotos y videos de su celebración de cumpleaños en casa y los regalos que recibió.

En las imágenes se ve a la cantante posar junto a varios ramos de rosas y orquídeas y a varias cajas de regalos. También se la ve festejar junto a sus hijos, esposo y amigos.

“Sigo agradecida con todos los mensajes y muestras de cariño y amor que recibí ayer el día de mi cumpleaños. Gracias a todos los que me mandaron mensajitos a los que celebraron con pasteles y globos en diferentes países, mi fiesta de cumpleaños”, expresó Thalía en su publicación.

Además de la celebración en casa, la cantante sorprendió a sus fans con el lanzamiento de versiones remasterizadas de sus discos clásicos “En Éxtasis”, “Arrasando” y “El Sexto Sentido”.

Su esposo Tommy Mottola le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales expresando su amor y admiración, mientras que Thalía compartió en sus redes momentos llenos de alegría y agradecimiento por tanto cariño recibido.

“FELIZ CUMPLEAÑOS @thalia a mi REINA 👑👑👑… mi luz brillante diaria🌟… el amor más verdadero por siempre y para siempre”, inició su mensaje. “¡Has cambiado mi vida para siempre! Eres mi todo…mi ángel y eterna alma gemela. TE AMO MI AMOR. FELIZ CUMPLEAÑOS”, agregó.

La celebración coincidió con el 30º aniversario del estreno de la telenovela María la del Barrio, que también ha sido un gran hito en la carrera de Thalía.

La cantante mostró entusiasmo y felicidad no solo por su cumpleaños, sino también por compartir estas importantes noticias con su público.

Seguir leyendo:

· Thalía celebró 30 años de María la del barrio

· Thalía festeja el cumpleaños de Tommy Mottola con tierna dedicatoria

· Lina Luaces, hija de Lili Estefan, homenajea a Thalía y se transforma en ‘Rosalinda’