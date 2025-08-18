Thalía celebró 30 años de María la del barrio

Thalía celebró con gran emoción los 30 años de la icónica telenovela María la del barrio, un clásico que marcó su carrera y dejó huella en la audiencia de todo el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz mexicana compartió un emotivo mensaje acompañado de imágenes y videos inéditos de la producción que lanzó en 1995.

“¡30 años de nuestra querida María la del barrio! Este personaje nos enseñó tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, escribió Thalía.

La cantante recordó cómo la historia de María Hernández, una joven humilde que es acogida por un millonario tras la muerte de su madrina, logró conectar con personas de distintas partes del mundo, incluso con quienes no hablaban español, por la autenticidad y ocurrencias del personaje.

“Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias”, indicó.

Además, Thalía agradeció profundamente a sus seguidores por mantener viva esta historia durante tres décadas.

“Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. Y a mucha honra”, finalizó su mensaje.

Asimismo, la cantante compartió varias fotos de un enorme pastel decorado con fotos de la telenovela para celebrar sus 30 años.

María la del barrio se ha transmitido en más de 60 países y ha sido doblada en múltiples idiomas, incluyendo árabe, indonesio, serbio, rumano, chino, italiano y portugués. La telenovela es parte de la famosa “Trilogía de las Marías” junto con María Mercedes y Marimar.

