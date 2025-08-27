Thalía cumplió 54 años y lo festejó con una sorpresa para sus fanáticos

La cantante mexicana Thalía se encuentra de manteles largos no solo con motivo de su cumpleaños número 54, también por la sorpresa que preparó a sus fanáticos para celebrarlo. ¿En qué consistió? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Amor a la mexicana” y “Desde esa noche” compartió una publicación en la que dio a conocer que este 2025 celebra un año más de vida con un remasterizado de su material discográfico.

“Hoy estoy feliz, feliz, feliz!!! 💃🎉🎊 Porque es mi cumple y lo estaremos celebrando con las versiones remasterizados de mis discos: ‘En Éxtasis’, ‘Arrasando’ y el ‘El Sexto Sentido’“, informó Thalia en la descripción de su post.

Y tal y como lo prometió, desde la madrugada del pasado 26 de agosto quedaron disponibles las nuevas versiones de los clásicos que catapultaron a mexicana a la fama internacional.

“Thalía no solo marcó una era, la definió. Su música, estilo y actitud la han convertido un ícono eterno del pop latino. Y ahora podemos revivir esa magia porque se lanzan las versiones remasterizadas de “En Éxtasis” (30 años), “Arrasando” (25 años) y “El Sexto Sentido” (20 años)”, explica el medio especializado en música MTV.

Tommy Mottola y su emotiva felicitación a Thalía por su cumpleaños

Además del revuelo que generó la estrella con este regalo para sus fans, las redes sociales convirtieron su nombre en tendencia como resultado de la ola de felicitaciones que recibió en su día especial. Sin embargo, hubo una que destacó del resto: la de su esposo, Tommy Mottola.

En una conmovedora dedicatoria en Instagram, el productor musical llenó de halagos a la famosa que ha sido su esposa por más de dos décadas: “FELIZ CUMPLEAÑOS @thalia a mi REINA 👑👑👑… mi luz brillante diaria🌟… el amor más verdadero por siempre y para siempre”, inició su mensaje.

“¡Has cambiado mi vida para siempre! Eres mi todo…mi ángel y eterna alma gemela. TE AMO MI AMOR. FELIZ CUMPLEAÑOS“, concluyó el famoso.

