Thalía celebra el lanzamiento de su canción “Ojitos mexicanos” en una taquería de Miami

Con cuatro décadas de trayectoria artística, la cantante Thalía es considerada una de las mayores exponentes de la música mexicana a nivel mundial. Y a pesar de encontrarse en la cima del éxito, continúa innovando y sorprendiendo al público con su propuesta musical; tal es el caso de su reciente sencillo “Ojitos Mexicanos”, cuyo lanzamiento fue celebrado de manera muy particular.

De acuerdo con los detalles revelados por la famosa, la celebración tuvo lugar en una famosa taquería de Miami llamada “Tacology”, que reunió a un grupo de sus fanáticos para brindarles una experiencia que culminó con un Meet & Greet.

“Nos aventamos una fiesta mexicana en @tacology_taqueria para celebrar el lanzamiento de #OjitosMexicanos!!! 💛🇲🇽👁️ Y claro… los tacos no podían faltar! 😋🌮“, contó la artista multipremiada desde su perfil oficial.

Además, Thalía se dijo emocionada de haber compartido un momento divertido con aquellos que la han apoyado desde el día uno: “Qué lindo reencontrarme con tanta gente hermosa y con mis amados Thalyfans, bailando, cantando y celebrando juntos la magia de la música”, añadió.

A la par de este mensaje, la intérprete de “Amor a la Mexicana” colocó un par de fotografías y videos con los que inmortalizó su paso la taquería, así como el proceso de preparación y degustación del que fue parte durante la velada.

Por su parte, el establecimiento dio otro vistazo a cómo se vivió dicha activación, revelando que la estrella de la música protagonizó un momento lleno de diversión: “Thalía pasó por ‘Tacology’ para celebrar su nuevo single y terminó haciendo su propia tortilla desde cero. Porque en ‘Tacology’ todo empieza con amor y sabor”, detalló en un post en Instagram.

Esta hazaña no pasó desapercibida para los internautas, quienes se hicieron presentes en la sección de comentarios bajo su publicación con palabras como: “Eres tan maravillosa”, “Tan hermosa”, “Que sueño hecho realidad… te amo. Gracias por esa oportunidad mi reina”, “Te amamos, Thalía. Hermosas fotos” y “La mujer más guapa del condado”, entre otras.

