Thalía honra la memoria de su mamá con un conmovedor mensaje en redes

La tarde del pasado 2 de octubre, la cantante Thalía compartió una conmovedora publicación en redes sociales para celebrar la fecha en la que su madre, la señora Yolanda Miranda, habría cumplido un año más de vida. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Amor a la Mexicana” y “Arrasando” colocó una imagen inédita con a su mamá, a la par de algunas creadas por IA con las que tuvo la oportunidad de recrear momentos vividos junto a ella.

Por si fuera poco, Thalía incluyó una emotiva reflexión en la que dejó claro que cada año atesora más esta fecha: “Cada 2 de octubre siempre celebraré el cumpleaños de la mujer más maravillosa que he conocido en este planeta: mi madre”, inició la estrella de la música.

Además, la famosa se dijo agradecida por los años que pudo disfrutar de su presencia: “Hasta allá te mando millones de corazoncitos llenos de mi amor, celebrando tu paso y legado por esta esfera azul donde te extrañamos. Happy bday mamita!”, expresó dentro de su escrito.

Y es que sin importar el paso del tiempo, el recuerdo de su madre se mantiene vivo para ella y su familia, por lo que lo considera un motivo de celebración: “A pesar de que ya no está en está en esta tierra físicamente, para comernos un buen trozo de pastel y escuchar Las Mañanitas de Pedro Infante, yo la seguiré festejando con alegría en mi corazón“, indicó.

Además de Thalía, su hermana mayor Laura Zapata tampoco dejó pasar desapercibida esta importante fecha. En su caso fue a través de una dedicatoria en Instagram: “Hoy, sería el cumpleaños de mi mamá. No estuvimos juntas en la vida como madre e hija de todos los días, aunque sí convivimos y compartimos momentos hermosos. Agradezco profundamente el regalo más grande que me dio: la vida“.

La villana de telenovelas concluyó diciendo: “Una vida que disfruto, que honro y que agradezco cada día (…) En este día la pienso con cariño y elevo un abrazo hasta el cielo. ¡Feliz cumpleaños mamá! Que descanses en paz“.

