Thalía llevó sus tradiciones navideñas a The Kelly Clarkson Show

Thalía, la indiscutible “Reina del Pop Latino”, volvió a demostrar por qué es una de las embajadoras culturales más importantes de México en el mundo.

En una reciente y vibrante aparición en The Kelly Clarkson Show, la cantante y actriz no solo iluminó el escenario con su música y carisma, sino que también llevó un pedazo de sus raíces navideñas a la audiencia anglosajona.

Durante su paso por el set en la ciudad de Nueva York, Thalía sorprendió a la anfitriona, Kelly Clarkson, con una tradicional Rosca de Reyes.

Con el entusiasmo que la caracteriza, la mexicana explicó el significado de este delicioso pan, que se disfruta habitualmente cada 6 de enero para celebrar la Epifanía. Entre risas y anécdotas, ambas estrellas compartieron un momento único frente a las cámaras, resaltando la importancia de la unión familiar y la riqueza de las costumbres latinas durante la temporada invernal.

La participación de Thalía no se limitó a la gastronomía. La intérprete de “Amor a la Mexicana” aprovechó la plataforma para derrochar talento vocal y estilo, consolidando su presencia en el mercado estadounidense.

Su visita al programa se produce poco después del estreno de su nueva canción navideña “Santa: Tengo un crush contigo”.

Hace poco, la artista compartió el videoclip oficial del tema a través de sus redes sociales, generando emoción entre sus seguidores por esta propuesta fresca y pícara para la temporada navideña.

La canción destaca por su letra juguetona en la que Thalía expresa con humor la espera de un hombre que le dé felicidad en esta época especial.

La nueva producción tiene un toque especial gracias a la participación del actor y cantante venezolano Giancarlo Pasqualotto, quien aparece como el crush navideño de la cantante en el video.

Seguir leyendo:

· Thalía celebra el lanzamiento de su canción “Ojitos mexicanos” en una taquería de Miami

· Entres rosas y obsequios: Así celebró Thalía su cumpleaños 54

· Thalía honra la memoria de su mamá con un conmovedor mensaje en redes