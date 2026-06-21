Acusan a hombre en Florida de intentar robar un helicóptero médico tras provocar un accidente vial

Un hombre fue detenido en Florida tras ser acusado de intentar tomar un helicóptero médico en medio de un operativo de emergencia desplegado luego de un accidente vial que presuntamente él mismo provocó.

El incidente ocurrió alrededor de la medianoche del viernes en la autopista interestatal I-75, en dirección norte, según reportaron autoridades locales.

De acuerdo con la investigación preliminar, Riley Ferrer conducía una camioneta cuando perdió el control del vehículo, salió de la vía e impactó contra otro automóvil antes de volcar en una zona boscosa, reseñó FOX 13.

Como consecuencia del choque, dos personas sufrieron heridas graves y fue solicitado un helicóptero médico para trasladarlas a un centro asistencial.

Intentó abordar la aeronave durante el rescate

La Oficina del Sheriff del Condado de Hernando cerró temporalmente los canales de circulación para permitir el aterrizaje del helicóptero.

Mientras paramédicos y rescatistas preparaban a los pacientes para el traslado aéreo, Ferrer presuntamente intentó ingresar y apoderarse de la aeronave.

Las autoridades indicaron que el intento no tuvo éxito y que posteriormente agentes lograron controlar la situación.

Tras ser detenido, Ferrer fue colocado dentro de una patrulla y trasladado al Hospital General de Tampa en Brooksville para evaluación médica.

Enfrenta varios cargos

La Patrulla de Carreteras de Florida señaló que el detenido se negó inicialmente a ingresar al centro médico y posteriormente también presentó resistencia durante su procesamiento.

Una vez recibió el alta médica fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Hernando, donde —según las autoridades— continuó oponiendo resistencia.

Ferrer enfrenta tres cargos por resistencia a la autoridad sin violencia y un cargo adicional por ingreso ilegal a un vehículo ocupado.

Registros carcelarios indican que se le fijó una fianza de $3,000 dólares por los cargos de resistencia, aunque permanece detenido sin derecho a fianza por el cargo relacionado con el intento de abordar la aeronave.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el estado de salud de las otras dos personas involucradas en el accidente.

Las autoridades tampoco han confirmado públicamente declaraciones atribuidas al detenido sobre supuestas motivaciones religiosas vinculadas al hecho.

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