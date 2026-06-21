Laura Flores revela las complicaciones que la llevaron a una cirugía de emergencia

La actriz y cantante Laura Flores encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que fue sometida a una cirugía de emergencia para retirarse los implantes mamarios. La propia artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde aclaró los motivos de la intervención y desmintió rotundamente los rumores sobre una posible enfermedad grave.

¿Qué ocurrió con Laura Flores?

Mediante una publicación en Instagram, Laura Flores informó que el pasado 17 de junio ingresó al quirófano para retirar de manera definitiva sus implantes. “Este miércoles 17 de junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud”.

La actriz señaló que la situación fue detectada a tiempo gracias a la atención médica especializada que recibió, lo que permitió actuar de manera inmediata y evitar mayores complicaciones.

Tras conocerse la cirugía, comenzaron a circular versiones que vinculaban el procedimiento con una posible enfermedad oncológica. La propia actriz salió al paso de las especulaciones para aclarar que su intervención no estuvo relacionada con cáncer: “NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr. Fernando Molina Montalva cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”.

La actualización generó una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del espectáculo, quienes le desearon una pronta recuperación.

Laura Flores reiteró que su recuperación avanza favorablemente, y que la cirugía fue necesaria para preservar su bienestar y evitar riesgos futuros para su salud.

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