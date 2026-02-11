Erika Buenfil y Laura Flores son señaladas por Alejandra Ávalos: “Me gritaban gorda”

Alejandra Ávalos sorprendió con una nueva oleada de declaraciones en las que acusó de forma directa a Laura Flores y Érika Buenfil de lanzarle comentarios discriminatorios por su imagen en un episodio vivido hace más de dos décadas.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, difundido por el periodista Ernesto Buitron, el desafortunado evento se suscitó durante una presentación en vivo que tuvo lugar hace 20 años y a la que acudieron las mencionadas.

“Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público me veían hacia arriba, y me gritaban: ‘Panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible’. Yo decía: ‘Me lo están diciendo de broma'”, destacó.

Debido a su cercanía con las famosas, Alejandra Ávalos pensó que dicho comportamiento se trataba de una broma. Por esta razón, les brindó un saludo que lejos de calmar las aguas, incrementó los comentarios que recibió.

“Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Erika Buenfil, y de repente termina el show la gente les aplaude y seguían gritándome en las 2 horas de show”, indicó en presencia de los medios.

A dos décadas de este trago amargo, Alejandra Ávalos confiesa que si bien ha perdonado la actitud de Flores y Buenfil, se trata de un tema sensible para ella y difícil de olvidar. Especialmente porque ambas han desmentido sus declaraciones en más de una ocasión.

“Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado fue una situación de bullying que viví en mi vida, claro que fue con ellas, pero claro que en ese momento no tuve las agallas de sacarlas“, resaltó.

Alejandra Ávalos aseguró estar dispuesta a confrontarlas cara a cara acerca del tema: “Pero un día me la voy a agarrar, le voy a decir a ver Laura es cierto que no te acuerdas, a ver que me dice”, dijo en conclusión.

