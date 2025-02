Alejandra Ávalos dice que puede presentir cuando la gente va a morir

En un reciente encuentro con la prensa la actriz y cantante Alejandra Ávalos aseguró poseer un don, con el que presiente cuando la gente va a morir. Ella agregó que le sucedió con artistas como José José, Dulce y Abril Campillo.

VIDEO: Alejandra Ávalos confiesa cómo fue su cita con Robert De Niro

Ávalos dijo que desde la muerte de Silvia Pinal ella sintió que la cantante Dulce también iba a fallecer: “Cuando murió Silvia Pinal, lo primero que cruzó por mi cabeza fue: ‘Ojalá que no se lleve a Dulce’. Era como un presentimiento”.

Alejandra Ávalos desea contactar a su amigo José José a través de un médium

Alejandra comentó que este “don” no es algo que disfrute, y a veces quisiera no tenerlo: “Siento las cosas. A veces no quiero aceptarlo y a veces yo misma lo niego, yo misma pretendo que no sea así y le digo a mi cabeza: ‘¡Ya cálmate! ¡Enfríate! Estás pensando cosas que no deben ser, que no serán’. Pero lo siento, y es algo que me pasa muy seguido”.

La cantante aseguró que algunas veces ella puede saber quién de los que la rodea va a morir: “Me pasa que cuando estoy con ellos ya sé que se van a morir. Nada más de verles el brillo de sus ojos apagados, su piel color grisácea…me pasa muy seguido. Con José (José) me pasó, cuando estábamos en la obra de teatro “Amar Y Querer”. Apenas lo vi y dije: ‘No tarda en irse’. Y en ese momento él se sentía bien, recuperado”.

Sobre su experiencia con Dulce, comentó: “Cuando estábamos en el show en Zacatecas, que fue el último al que Dulce asistió, ella y yo estábamos sentadas en el camerino solas. Me decía cosas…y yo la veía a ella cadavérica, y no me atrevía a decirle: ‘Dulce, es que ya no vas a tener mucho tiempo más’. ¿Cómo le dices a las personas? ¿Cómo lo enfrentas tú como amiga? A la única que sí le dije: ‘Ya te vas y quiero traerte a un sacerdote para que te dé los santos óleos fue a Abril Campillo“.

Alejandra confesó que no le gusta presentir la muerte de las personas, porque son hechos que van a pasar, y no se puede hacer más: “Es como tratar de luchar con lo inevitable y con el destino de las personas, y de verdad que me da mucha tristeza, pero siempre que me da ese sentimiento quisiera no tenerlo, no pensar en eso. Pero al final me llega solo, no es consciente, es totalmente una intuición”.

Por último, sobre la posibilidad de desarrollar ese “don”, Ávalos dijo: “Hay escuelas que te ayudan a tratar de percibir las cosas. Hasta ahorita no he querido meterme en ese lugar, porque estoy muy consciente de que tú abres portales y abres cosas, de las cuales no me quiero arrepentir después porque no pueda cerrarlas cuando yo quiera”.

