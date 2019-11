Alejandra Ávalos desea contactar a su amigo José José a través de un médium

La actriz aseguró que le gustaría saber en qué condiciones se fue su amigo y si las decisiones que tomó su familia fueron las que a él le hubiera gustado

José José y Alejandra Ávalos se conocieron durante la filmación de la película “Perdóname todo”, a partir de ahí surgió una gran amistad entre ambos intérpretes.

A casi dos meses de la muerte del intérprete, Alejandra Ávalos confesó ante los medios de comunicación que le gustaría contactarlo para saber cómo fueron sus últimos momentos de vida.

“He querido contactarlo a través de algún médium, pero hay muchos charlatanes, no les creo no salen las cosas que dicen, con un buen médium si me gustaría contactar a José”.

La actriz aseguró que le gustaría saber en qué condiciones se fue y si las decisiones que tomaron sus hijos y viuda fueron realmente las que a él le hubieran gustado:

“Primero (le gustaría saber) que si se fue tranquilo, si lo que hizo en vida lo hizo conscientemente, si no fue obligado a hacer nada, que si todo lo dejó por su propia voluntad, sus decisiones, al respecto de todo, si hizo las paces con sus hijos antes de irse, al respecto de sus bienes, de dejar una herencia”.

Además, se atrevería a preguntarle cómo era la relación con sus hijos:

“Si en algún momento fue agredido por sus hijos“, son algunas cosas que le gustaría preguntar.

En cuanto a las acusaciones que Laura Zapata hizo hace algunos días, sobre un posible maltrato por parte de José Joel hacia su padre, Ávalos quien también fue parte de la puesta en escena “Amar y querer”, aseguró que nunca vio malos tratos, pero si le habría gustado ver a su amigo en otras condiciones:

“Yo nunca vi si hubo algún rose alguna circunstancia difícil entre padre e hijo, yo no lo vi, si Laura lo afirma a lo mejor a ella si le tocó, lo que si vi es un José José muy frágil y muy abatido por la enfermedad que tenía en ese momento que era la diabetes y lo vi trabajando en jornadas extenuantes cuando él debía estar en otras circunstancias, ya retirado, disfrutando de su familia, atendiéndose su enfermedad”, concluyó.