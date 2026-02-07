Laura Flores pone fin a los rumores de una supuesta relación con Yahir

La actriz Laura Flores se convirtió en el centro de atención mediática tras desmentir categóricamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el cantante Yahir. En un encuentro reciente con la prensa mexicana, la intérprete de “Los hilos del pasado” aclaró el origen del malentendido y aprovechó para hablar abiertamente sobre su actual soltería y su perspectiva sobre futuras relaciones.

Flores explicó que la especulación nació durante una rueda de prensa, cuando respondió a una pregunta sobre su vida amorosa. “Alguien me preguntó: ‘Oye, ¿cómo estás? ¿ya tienes nueva pareja?’ y yo dije: ‘Nombre, el día que me encuentre un hombre así como Yahir, entonces sí‘. De ahí se agarraron”, relató.

La actriz fue más allá, dejando clara la naturaleza exclusivamente profesional y amistosa de su vínculo con el cantante, con quien comparte escenario en la obra de teatro ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?’, junto a Ninel Conde.

“Casi, casi, podría ser, no sé si su mamá, pero sí su tía. Yahir tiene pareja y tiene un hijo“, señaló con humor, cerrando cualquier espacio a la especulación.

Soltera, pero abierta al amor

Además de desmentir el rumor, Laura Flores confirmó que actualmente se encuentra soltera, tras haber finalizado su relación con el periodista Lalo Salazar en junio de 2025. Sobre la posibilidad de volver a tener una pareja, se mostró receptiva, aunque con ciertas reflexiones.

Respecto a la idea de estar con alguien más joven, la actriz se mostró pragmática: “Más joven, no sé, de mi edad tampoco sé porque ya algunos están muy acabados… Depende el momento y las circunstancias, pero no lo descarto completamente”.

La trayectoria sentimental de Laura Flores ha sido pública y, en ocasiones, tumultuosa. Su primer matrimonio fue con el cantante Sergio Fachelli (1986-1989), una unión que ella misma ha descrito como complicada. Le siguió un breve matrimonio con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán en 1992.

Con el empresario José Ramón Diez (1998-2008) vivió una de sus relaciones más largas y fructíferas, con quien tuvo a sus dos hijos, María y Patricio. Tras dos matrimonios de corta duración con Eduardo Fonseca (2013) y Matthew Flannery (2020-2023), la actriz cierra un capítulo y mira hacia el futuro con calma y una actitud abierta, pero sin prisa por encontrar una nueva pareja.

Este video avivó los rumores de romance entre el cantante y Laura Flores:

