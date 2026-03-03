Lalo Salazar niega versión de Laura Flores sobre su ruptura: “Ambos estuvimos de acuerdo”

El periodista Eduardo Salazar puso un alto a las especulaciones que se mantienen en torno a la polémica ruptura que protagonizó junto a Laura Flores en junio de 2025. Frente a los medios de comunicación, el mexicano señaló que la ruptura se produjo de común acuerdo, desmintiendo la versión brindada por la actriz meses atrás.

La apertura a hablar sobre este tema se dio durante la gala “Los más influyentes de México y América Latina”, evento al que el comunicador acudió como invitado especial. Sin miramientos, el famoso aseguró que su separación con la histrionisa no se dio de forma “abrupta” o “inesperada”, tal y como ella lo señaló en una entrevista para el programa De Primera Mano.

“No, para nada. Claro que sí lo hablamos. Eso que dijeron es falso; lo hablamos los dos, estuvimos de acuerdo y se acabó“, enfatizó el conductor de noticias.

Ante los cuestionamientos sobre posibles diferencias con la histrionisa tras haber sido el blanco de la controversia, Eduardo Salazar explicó que, para él, su tiempo juntos vale más que cualquier tipo de rumor.

En este sentido, el famoso dijo: “Al contrario, de ella aprendí. Es una gran mujer, una gran actriz, una gran artista y, sobre todo, una gran mamá. Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé con ella. Ella me enseñó mucho“.

¿Qué dijo Laura Flores sobre su ruptura con Lalo Salazar?

La noticia del rompimiento entre Laura Flores y Eduardo Salazar fue confirmada por la estrella de melodramas como “Destilando amor” y “Vuelve a mí” por medio de un comunicado.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo“, explicó en ese entonces.

Aunque en ese entonces aseguró que los motivos de su separación se mantendrían en privado, unas semanas más tarde concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en la que aseguró que nunca recibió explicaciones por parte de su expareja sobre la razón de su “adiós”.

“No me contestó mensajes ni nada… Una explicación como tal no la tengo, y eso es lo que me dolió. Lo sentí como una caída libre, y eso fue lo que me mandó a la depresión“, son las palabras que recientemente fueron desmentidas por Salazar.

Seguir leyendo:

• Lalo Salazar habla del romance que mantuvo con Laura Flores: “Es una mujer increíble”

• Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar

• Laura Flores pone fin a los rumores de una supuesta relación con Yahir

