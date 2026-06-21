San Antonio, Texas: el tiempo para hoy domingo 21 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este domingo 21 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

La presión atmosférica media será de 1008.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:35 h y el atardecer será a las 20:37 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 95 grados Fahrenheit (25 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.