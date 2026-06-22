El emotivo mensaje de Kelly Osbourne a Ozzy por el Día del Padre

El fin de semana se tornó especialmente nostálgico para la familia Osbourne. Kelly Osbourne recurrió a sus redes sociales para rendir un sincero y emotivo homenaje a su padre, el legendario músico Ozzy Osbourne, en lo que fue el primer Día del Padre desde su fallecimiento, ocurrido el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de televisión compartió un carrusel con fotos de diversas etapas de su vida junto al recordado “Príncipe de las Tinieblas”. Las imágenes estuvieron acompañadas por una profunda reflexión sobre la cotidianidad sin su presencia.

“Papá, todavía me descubro buscándote en los momentos ordinarios: el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que pudieras ver”, expresó la diseñadora y cantante.

En su dedicatoria, Kelly añadió una conmovedora frase que resonó entre sus seguidores: “El dolor de extrañarte es el precio de haberte amado, y lo pagaría siempre antes que no haber sido tu hija”.

Además de las postales familiares, Osbourne conmovió a los usuarios al publicar en sus historias una captura de pantalla de un antiguo mensaje de texto que le envió Ozzy.

En el escrito, el líder de Black Sabbath le confesaba que ver los videos de su nieto Sidney (nacido en 2022) era su mayor consuelo: “Cuando me siento mal y miserable, lo único que tengo que hacer es ver el video que me enviaste del pequeño Sid en la bañera y me hace tan feliz que todo desaparece”.

Kelly cerró su tributo reafirmando el lazo inquebrantable que mantiene con su padre, con quien grabó en 2003 una icónica versión a dúo del tema “Changes”. “Nunca dejaré de extrañarte. Es un honor pasar el resto de mi vida amándote”, concluyó.

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