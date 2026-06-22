Madonna revela el motivo del fracaso de su biopic: “Necesitaba un gran presupuesto”

La esperada película biográfica sobre la vida de Madonna, que iba a ser dirigida por la propia artista y protagonizada por Julia Garner, nunca llegó a los cines. Tras años de silencio, explicó en una entrevista para la revista Interview las verdaderas razones detrás de la cancelación del proyecto con Universal Pictures y los obstáculos que encontró posteriormente con Netflix.

Según relató Madonna, el proyecto, que estuvo en desarrollo durante cuatro años, se vino abajo por un conflicto económico con el estudio. La cantante defendió la necesidad de una superproducción para contar su historia de manera fidedigna.

“Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores de línea haciendo presupuestos y casting”, explicó. “Tuvimos un distanciamiento, Universal y yo, respecto al presupuesto he tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto”.

Para intentar salvar el proyecto, Madonna propuso rodar en Serbia para abaratar costes, una idea que no convenció al estudio. “Encontré la manera de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les entusiasmara la idea. Quizá simplemente no creyeron en mí“, afirmó la cantante.

Su relación con Netflix

Tras el fracaso con Universal, Netflix se interesó en el proyecto, pero esta vez para convertirlo en una serie limitada. Sin embargo, el proceso tampoco fue sencillo. Madonna se topó con un nuevo obstáculo legal: no podía usar el guion que había escrito para Universal a menos que lo comprara de vuelta por un precio que calificó de “extorsionista”.

“Empecé a intentar entender cómo funcionaría hacer una serie. Es un proceso muy, muy diferente. Tienes que conocer a muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y yo no pude encontrar ninguno”, explicó Madonna, señalando que este proceso se alargó durante “otros ocho o nueve meses”.

Ante la falta de avances, la cantante encontró consuelo en su carrera musical. “Menos mal que tengo otro trabajo porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer lo que me pusieron en esta tierra para hacer”, declaró.

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