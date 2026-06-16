Madonna y Sabrina Carpenter estrenaron el videoclip de “Bring your love”

El regreso de Madonna con su álbum “Confessions: II”, tras más de siete años de silencio creativo, se ha consolidado como el acontecimiento musical del año. Dentro de este ambicioso proyecto, una de las canciones que más ha entusiasmado a los fans es “Bring your love”, una poderosa alianza junto a la estrella Sabrina Carpenter que ahora estrena su videoclip oficial.

El video traslada a la pantalla la innegable química musical de ambas artistas, quienes se apoderan por completo de los focos en una discoteca.

El clip destaca por un desbordante derroche de sensualidad y audacia, elevando la apuesta visual mediante complejas y espectaculares coreografías desarrolladas en el aire, diseñadas especialmente para conquistar las pistas de baile de todo el mundo.

Este lanzamiento confirma los rumores de un gran proyecto conjunto que comenzaron a circular tras su comentada actuación sorpresa en el festival de Coachella, donde la “reina del pop” acompañó a la exchica Disney en directo.

Además, los seguidores ya habían detectado pistas clave en “Confessions: II – The Film”, el cortometraje de 13 minutos que Madonna publicó hace una semana para promocionar el disco.

Aquellas sugerentes e intrigantes escenas que levantaron sospechas en redes sociales han resultado formar parte de esta nueva entrega visual.

De este modo, “Bring your love” no solo se ratifica como un hit nacido para romper récords, sino también como el símbolo de un fuerte vínculo artístico entre la indiscutible reina del pop y una de las figuras más brillantes de la escena contemporánea.

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