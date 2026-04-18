Sabrina Carpenter deslumbra en el escenario de Coachella junto a Madonna

La cantante Sabrina Carpenter cerró con broche de oro su segunda presentación en el Festival de Coachella 2026 al tener como invitada sorpresa a la ‘reina del pop’, Madonna. En un ambiente de celebración y rodeada de aplausos, el público dio la bienvenida a la estrella de la música en un segmento que quedó inmortalizado en redes sociales a través de fotografías y videos.

Plataformas como Instagram y TikTok se llenaron con imágenes inéditas del momento exacto en el que la artista multipremiada se sumó a su colega mientras esta interpretaba el tema “Juno”.

Minutos después, Sabrina Carpenter y Madonna unieron sus voces para interpretar “Vogue”, sencillo lanzado en la década de los 90. Asimismo, cantaron por primera vez en vivo la canción “Feel Free”, colaboración que formará parte de “Confessions II”, el próximo álbum de la leyenda del pop.

A continuación, ambas estrellas bailaron al ritmo de “Like a Prayer”, otro de los títulos más emblemáticos del catálogo de Madonna. Para dicha presentación, se contó con la presencia de un coro en escena que se vio aclamado por la audiencia.

Previo a su despedida del escenario, Madonna compartió unas palabras con el público en las que además de decirse emocionada, calificó su colaboración con Sabrina Carpenter como monumental. ¿El motivo? Esta marcó su regreso al festival luego de dos décadas.

“Hace 20 años, un día como hoy, actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que presenté ‘Confessions on a Dance Floor’ parte uno en Estados Unidos”, se le escuchó decir desde el escenario principal del Festival de Coachella.

“Fue una emoción enorme, y es una emoción estar de vuelta. Es un momento de círculo completo. Es muy significativo para mí”, añadió.

Las bromas y risas no faltaron durante la velada, dejando entrever la gran relación de amistad que existe entre las estrellas. “Lo otro emocionante que tengo que señalar ahora mismo es que probablemente es la primera vez que actúo con alguien que es más baja que yo”, dijo Madonna. Carpenter respondió con un cómplice: “¡Amén!”

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