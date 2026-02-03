PETA condena el uso de una paloma en el show de Sabrina Carpenter en los Grammy

La velada de los Grammy 2026 trajo consigo momentos inolvidables e históricos para la escena musical; sin embargo, hubo otras sorpresas que dejaron un mal sabor de boca entre la audiencia y en una organización en particular. En un comunicado, PETA lanzó una dura crítica en contra de la nominada Sabrina Carpenter por utilizar un ave viva dentro de su presentación en la gala.

El momento condenado por la organización de derechos de los animales fue aquel en el que la estrella del pop subió al escenario del Crypto.com Arena en Los Ángeles acunando un pájaro blanco en la palma de su mano como parte de la temática de su presentación.

PETA abordó la medida con un comunicado en X e Instagram donde se hizo alusión a la letra de “Manchild”, tema interpretado por Carpenter durante la gala de los Grammy 2026.

“Oye Sabrina, traer un pájaro vivo al escenario de los Grammy es estúpido, lento, inútil… ¡y cruel! Las luces brillantes, los ruidos fuertes y la manipulación provocan miedo y angustia en un ave que debería volar libre en el cielo abierto”, condena la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales.

El controversial mensaje añadió: “¿De verdad [Sabrina Carpenter] subió un pájaro al escenario en 2026? La cantante de Manchild se está comportando como un niño. ¡Dejen a los animales fuera de los #GRAMMY!“.

PETA confronta a Lady Gaga por su atuendo en los Grammy

Otra de las artistas que se volvió el blanco de críticas por parte de PETA fue la cantante Lady Gaga. En su caso por utilizar un traje aparentemente hecho de plumas para su interpretación de su canción “Abracadabra” en la misma entrega de premios.

“Las plumas pertenecen a los pájaros y los pájaros deberían estar libres, no en jaulas. No estoy seguro de cuál es el mensaje de @LadyGaga en los #GRAMMY, pero es de PETA. Ya sea que los saquen mientras el ave está viva o después de matarla, el ave siempre sufre”, se reprobó en X.

El mensaje similar al lanzado en contra de Carpenter resonó entre los internautas: “Lady Gaga, deja que los pájaros conserven sus plumas. Las plumas pertenecen a los pájaros y los pájaros deberían ser libres“.

