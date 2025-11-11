Sabrina Carpenter protagonizará película inspirada en Alice in Wonderland

Sabrina Carpenter dará un nuevo paso en su carrera. La cantante protagonizará una película musical inspirada en el clásico literario Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

La película, que será una adaptación contemporánea y original, se desarrollará en el contexto de un festival de música llamado “Wonderland”, fusionando la narrativa mágica del cuento clásico con una atmósfera musical innovadora.

Bajo la dirección y escritura de Lorene Scafaria, conocida por su trabajo en Hustlers, esta producción promete ofrecer una mirada fresca y moderna a la icónica historia de Alicia en el país de las maravillas, de acuerdo con Variety.

Además de actuar, Sabrina Carpenter asumirá el rol de productora ejecutiva a través de su compañía At Last Productions, junto con Marc Platt, productor de La La Land y Wicked, bajo el sello Marc Platt Productions.

La propuesta no será una remake de la versión de Disney, sino una creación original que busca preservar el encanto y la esencia surrealista del texto original.

Este musical representa un importante hito en la carrera de Carpenter, quien ha consolidado su lugar como una figura prominente en la música.

Los seguidores de la artista y del cine musical esperan con entusiasmo detalles adicionales sobre el desarrollo y la fecha de estreno de esta fascinante nueva versión de Alicia en el país de las maravillas.

Con esta producción, Sabrina Carpenter se posiciona no solo como una artista integral, sino también como una productora comprometida en llevar proyectos innovadores y creativos a las grandes pantallas.

