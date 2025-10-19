La inesperada confesión de Sabrina Carpenter que marcó su monólogo en SNL

La estrella del pop Sabrina Carpenter, quien se desempeñó tanto como presentadora como invitada musical en el episodio más reciente de ‘Saturday Night Live’, utilizó su monólogo inicial para abordar con ingenio y sarcasmo la percepción pública sobre su imagen.

Desde el primer momento, Carpenter se propuso desmontar etiquetas. “Todos me ven como una estrella del pop cachonda, pero en realidad soy mucho más. No solo soy cachonda. También estoy excitada y tengo una gran carga sexual“, bromeó, para luego añadir con falsa solemnidad: “Y me encanta leer. Mi libro favorito es la enciclopedia. Es muy largo y difícil…”.

Polémica sobre la portada de su álbum

La artista también dedicó un momento para aclarar la polémica portada de su álbum ‘Man’s Best Friend‘, que mostraba una imagen suya a cuatro patas con una figura invisible tirándole del pelo. Carpenter explicó que la fotografía original era mucho más inocente:

“Si se aleja la imagen, es claramente una foto del especial del 50.º aniversario de Bowen (Yang) ayudándome a levantarme del pelo… después de que Martin Short me empujara fuera de la fila del bufé“.

Pero más allá del humor, Carpenter quiso transmitir un mensaje: “Hay una persona real debajo de todos los brillos, las pelucas y los corsés”.

Durante el monólogo, interactuó con el público, aunque la conversación tomó un giro incómodo cuando un asistente llamado Will reveló que se dedicaba al “capital de riesgo”, lo que provocó que Carpenter cambiara rápidamente de tema.

El momento culminante llegó cuando anunció su juego favorito en los conciertos: “arrestar a alguien por ser atractivo”. Fue entonces cuando Kenan Thompson apareció en escena con unas esposas rosas, aunque no para arrestarla a ella, sino acusándola de hacerse pasar por policía en sus shows. El sketch terminó con una petición de Cameo por $200,000 y una invitación abierta a contactarla por Venmo.

Para su primera presentación, Carpenter interpretó su éxito “Manchild” en un escenario que simulaba un dormitorio infantil, vistiendo una camiseta amarilla de SNL y ropa interior rosa, mientras saltaba en una cama acompañada por un saxofonista.

Sin embargo, fue su segundo tema, “Nobody’s Son“, el que generó polémica. Carpenter cantó en un ambiente de artes marciales y en la transmisión para la costa este se escuchó claramente la palabra “fucked up” en dos ocasiones, sin censura.

Los espectadores de la costa oeste, de acuerdo a Variety, reportaron que el audio fue silenciado en esos momentos, lo que reveló un desfase en los sistemas de censura.

