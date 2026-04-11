Sabrina Carpenter transforma Coachella 2026 en “SabrinaWood”

Sabrina Carpenter no solo encabezó el cartel de la primera noche de Coachella 2026; transformó por completo el desierto californiano en “SabrinaWood”, un universo donde el Hollywood clásico, el suspenso y el technicolor se dieron cita en el escenario principal.

La cantante ofreció una actuación que cumplió su promesa de ser “el espectáculo más ambicioso que jamás haya hecho”, tal como había adelantado a sus fans bajo la consigna #Sabchella.

Un viaje del blanco y negro

El concierto empezó con un cortometraje en blanco y negro que rindió homenaje al cine clásico. Carpenter aparecía como una misteriosa “rubia de Hitchcock”, conduciendo un auto clásico de los años 50 por una carretera solitaria mientras sonaba “Hollywood Swinging” de Kool & the Gang.

En una clara referencia a “Psicosis”, luces de policía aparecieron en el retrovisor. El vehículo se detuvo por un agente espeluznante interpretado por Sam Elliott, la estrella de “Landman”, quien la interrogó con su característica voz grave.

Tras escapar de esa tensa escena, la cantante llegó a un autocine que resultó ser el mismísimo festival Coachella. Al salir del auto, la imagen en blanco y negro explotó en Technicolor, en una evidente alegoría a “El mago de Oz” (1939).

Después de esta escena, apareció con un minivestido rojo brillante (un posible guiño a los zapatos de rubí de Dorothy), la estrella del pop abrió su repertorio musical con “House Tour”, sencillo de su álbum “Man’s Best Friend”.

Momentos memorables

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con el cameo de Susan Sarandon. La actriz de 77 años apareció sentada en un auto clásico dentro de un autocine para ofrecer un dramático monólogo de casi siete minutos. Interpretando una versión envejecida de la propia Carpenter, Sarandon reflexionó sobre “cómo era ser una estrella” en sus días de gloria.

La escena fue interrumpida de manera cómica por Corey Fogelmanis, antiguo compañero de Carpenter en “Girl Meets World”, quien apareció como camarero para entregarle la cuenta y despedirla antes de terminar su turno.

El espectáculo continuó con más sorpresas. Al terminar “Bed Chem”, la electricidad del escenario sufrió un misterioso cortocircuito. El encargado de la reparación no fue un técnico cualquiera, sino Will Ferrell.

Pero el momento más inesperado llegó con la voz en off de Samuel L. Jackson. “Hola, Coachella, soy su guía espiritual”, declaró el actor. “Estoy aquí para llevarlos en este viaje hacia la relajación”.

Con este espectáculo de alto nivel, Carpenter demostró por qué es una de las figuras más creativas del pop actual. Su paso por Coachella 2026 quedará registrado como una de las actuaciones más originales y taquilleras en la historia del festival.

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