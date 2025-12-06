La Casa Blanca responde a Sabrina Carpenter con clip de SNL tras su rechazo al uso de su canción

Esta semana, el foco estuvo en Sabrina Carpenter y su rechazo al uso de su canción ‘Juno’, por parte de la Casa Blanca. El material audiovisual tenía el propósito de promocionar arrestos de migrantes por parte de ICE. Sin embargo, la polémica escaló cuando en las redes sociales de la administración estadounidense se publicó un nuevo clip alterado de la estrella pop.

Se trata de un anuncio de su aparición en ‘Saturday Night Live’, pero con un audio sobregrabado que distorsionaba por completo el diálogo original. Donde Carpenter dijo “demasiado atractivo” refiriéndose al actor Marcello Hernández, la versión modificada hizo parecer que dice “demasiado ilegal”. El epígrafe del video en TikTok y X era claro: “Aviso de servicio público: Si eres un delincuente ilegal, serás arrestado y deportado”.

PSA: If you’re a criminal illegal, you WILL be arrested & deported. ✨ pic.twitter.com/7wluqPiidR — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

La respuesta de Carpenter a la apropiación de ‘Juno’

La respuesta de Carpenter a la primera apropiación de ‘Juno’ fue contundente. Calificó el video de “malvado y repugnante” y exigió: “Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”.

Lejos de una disculpa, la portavoz Abigail Jackson respondió con sarcasmo y dureza a CNN, usando las letras de la cantante en su contra y defendiendo las deportaciones.

Esta no es una estrategia aislada. Olivia Rodrigo ya había protestado cuando su canción ‘All American Bitch’ sonó en un video similar, advirtiendo: “Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio”.

Y el 3 de noviembre, la administración utilizó ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift como banda sonora de un montaje que glorificaba a Donald Trump, video que permanece en línea.

El patrón es evidente: la Casa Blanca selecciona hits pop, los descontextualiza o altera digitalmente, y los combina con imágenes de deportaciones o mensajes pro-Trump. Medios de comunicación como Variety afirman que esto es una táctica deliberada para generar engagement y ridiculizar a las artistas que, por lo general, representan valores progresistas y cuentan con un vasto ejército de seguidores jóvenes.

Todo indica que el mensaje de la administración va más allá de la política migratoria. Parece un mensaje directo a la cultura pop y a sus íconos, transformando su arte en instrumento de una narrativa que algunas de ellas rechazan.

