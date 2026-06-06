Madonna estrenará “Confessions II – The Film” en YouTube

Madonna continúa expandiendo su universo “Confessions” y acaba de anunciar una de las sorpresas más esperadas del año: el estreno mundial de “Confessions II – The Film” en YouTube el próximo 8 de junio a las 11 a.m. (hora del Este).

La noticia, confirmada por la propia artista en sus redes sociales, llega acompañada de un cartel que promete apariciones estelares y una propuesta visual sin precedentes.

Antes de su llegada a YouTube, la cinta tuvo un estreno exclusivo en el emblemático Beacon Theatre de Nueva York, como parte del Festival de Cine de Tribeca.

Según la descripción oficial del festival, “Confessions II” se presenta como una “obra visual ambiciosa de más de 10 minutos”, construida alrededor de las seis primeras canciones del próximo álbum homónimo de Madonna, que verá la luz el 3 de julio a través de Warner Records. Entre los temas incluidos destacan “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, este último a dúo con Sabrina Carpenter.

La película se describe como “una pieza única y continua” que entrelaza secuencias musicales interconectadas para ofrecer “una experiencia cinematográfica inmersiva”.

El comunicado, según Variety, añade: “Una película que da fisicalidad a la música. “Confessions II” vive en la tensión entre el control y la entrega, entre ser visto y desaparecer entre la multitud”.

El elenco

El póster oficial reveló un reparto sorprendente. Entre las apariciones especiales figuran nombres como Arca, Archie Madekwe, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, Debi Mazar, Gwendoline Christie, Honey Dijon, João Pedro, Julia Garner, Kate Moss, Odessa A’zion, Richard E. Grant, Shygirl y la propia hija de Madonna, Lourdes Leon.

Madonna se encuentra en plena campaña promocional. En abril, presentó el primer sencillo de la era, “I Feel So Free”, antes de aparecer como invitada sorpresa durante el concierto de Sabrina Carpenter en Coachella (segundo fin de semana). Allí estrenaron juntas “Bring Your Love”, que luego lanzaron en plataformas digitales.

Además, la artista ofreció una actuación sorpresa en Times Square, Nueva York, en colaboración con la app Grindr. Durante el evento, interpretó tres canciones que mezclaban su clásico “Confessions on a Dance Floor” con temas de la próxima secuela. Para cerrar la jornada, lanzó el tercer sencillo del álbum, “Love Sensation”, disponible ya en streaming junto a una versión para radio.

“Confessions II – The Film” se estrenará el 8 de junio a las 11 a.m. ET exclusivamente en YouTube.

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