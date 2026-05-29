Madonna revela quién fue el mejor amante de su vida: “Solo nombro a los muertos”

Madonna volvió a ser noticia por una revelación sobre su vida privada. En el marco de la promoción de su esperado álbum “Confessions II”, la icónica cantante participó en una videollamada con un grupo de personalidades queer organizada por la app de citas Grindr.

La conversación, que tocó temas tan diversos como los horrores de las “fotos no solicitadas” hasta evaluaciones anatómicas, llegó a un momento cumbre cuando le preguntaron directamente: ¿Quién fue el mejor amante de tu vida?

Madonna, fiel a su estilo provocador pero con un giro inesperado, respondió: “Solo voy a nombrar a los muertos”. Acto seguido, se llevó la mano a la boca y susurró un nombre que dejó a todos en shock: “John Kennedy Jr.”

La confesión provocó una reacción inmediata entre los presentes. El diseñador Raúl López exclamó con humor que “todo el mundo decía que su miembro era de locos”, en referencia al hijo del expresidente John F. Kennedy.

Sobre la relación de ambos

Madonna y John F. Kennedy Jr. fueron ampliamente reportados como pareja en los años 80. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación en su momento, ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones, incluso en un evento público en Las Vegas en 1997. Ahora, casi tres décadas después, la artista puso nombre y apellido a aquel capítulo íntimo de su vida.

El interés por JFK Jr. se ha reactivado entre las nuevas generaciones gracias a la reciente serie de FX “Love Story” que dramatiza su tormentoso romance con Carolyn Bessette antes de la trágica muerte de ambos en un accidente de avión en 1999.

Esta entrevista de Madonna, forma parte de la estrategia promocional de “Confessions II”, la secuela de su aclamado álbum de 2005 “Confessions on a Dance Floor”.

El disco, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio, ya cuenta con el exitoso sencillo “I Feel So Free”, que está cosechando buenas críticas. Y para calentar motores, Madonna subió al escenario de Coachella en abril junto a la estrella Sabrina Carpenter, quien interpretó con ella el tema “Bring Your Love”, otra de las canciones destacadas del nuevo álbum.

Seguir leyendo:

· Madonna, Shakira y BTS harán historia en el primer show de medio tiempo del Mundial

· Se estrena “Bring Your Love”, la colaboración de Madonna y Sabrina Carpenter

· Madonna adelanta “Confessions II” durante una fiesta exclusiva en el club The Abbey