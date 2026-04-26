Madonna adelanta “Confessions II” durante una fiesta exclusiva en el club The Abbey

La Reina del Pop vuelve a reinar en la pista de baile. Madonna hizo una aparición sorpresa el sábado 25 de abril en una fiesta privada organizada en The Abbey, el emblemático club de West Hollywood, California.

El evento, bautizado como “Club Confessions Los Angeles”, sirvió como antesala de su esperadísimo nuevo álbum, “Confessions II”, la continuación de su aclamado “Confessions on a Dance Floor” de 2005.

Durante la velada, Madonna no solo saludó al público y bailó sin parar, también permitió a los asistentes escuchar varios temas inéditos de su próxima producción, incluyendo su reciente sencillo “I Feel So Free”.

La música estuvo a cargo de tres DJs de lujo: Stuart Price, viejo colaborador de la cantante en la era “Confessions”, junto a Romy y Mez Monty.

La lista de invitados

La lista de invitados fue otro de los grandes atractivos de la noche. Figuras como Addison Rae, Lily Allen, Kali Uchis, Cara Delevingne, Bebe Rexha, Julia Fox, la actriz Tori Spelling, la modelo y fotógrafa Nadia Lee Cohen, el clavadista Tom Daley, así como las conocidas drag queens Gottmik, Symone y Trinity, compartieron pista con la diva, según reveló The Hollywood Reporter.

Tampoco faltaron su novio Akeem Morris, la cantante Sky Ferreira, Lola Young, Romy del grupo The xx, Jodie Turner-Smith, Archie Madekwe y Lushious Massacr, entre otros.

Este evento llega semanas después de que Madonna hiciera otra aparición sorpresa triunfal durante el show de Sabrina Carpenter en Coachella, donde ambas artistas ofrecieron un adelanto de una futura colaboración.

“Confessions II”, uno de los lanzamientos más anticipados del año, llegará a las tiendas digitales y físicas el próximo 3 de julio. Los fanáticos ya pueden reservarlo a través de las plataformas digitales.

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