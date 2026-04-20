Madonna pierde su atuendo tras su actuación en Coachella y ofrece recompensa

La reina del pop está viviendo un agridulce regreso a uno de sus escenarios más emblemáticos. Madonna denunció en redes sociales que el vestuario vintage, que utilizó el viernes por la noche durante su sorpresiva actuación en Coachella junto a Sabrina Carpenter desapareció, y pide la ayuda de sus seguidores para recuperarlo.

La superestrella, que subió al escenario principal del festival con Carpenter, lució un conjunto morado compuesto por corsé, una camisa fina y holgada, guantes, medias y botas. Lo más especial de la noche fue que varias de esas prendas, entre ellas el corsé, las botas y una chaqueta, eran las mismas que había usado hace 20 años, durante su presentación de baile de Coachella en abril de 2006.

“¡Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella!”, escribió Madonna en un mensaje publicado en sus historias de Instagram, visiblemente emocionada por el reencuentro con aquella época. “Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. Traer “Confessions II” de vuelta al lugar donde comenzó fue una experiencia increíble”.

La preocupación de Madonna

Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación. “Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales: la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas”, explicó la cantante.

Madonna le pidió ayuda a sus seguidores en sus redes sociales. Crédito: Instagram Madonna.

“No son solo ropa, son parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron“.

En otra historia, Madonna enseñó cuáles fueron las prendas que perdió. Crédito: Instagram Madonna.

En el mensaje, Madonna agregó: “Espero y rezo para que alguna persona bondadosa encuentre estos objetos y se ponga en contacto con mi equipo en Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón“.

Durante su actuación, Madonna aprovechó para estrenar una nueva canción de su álbum “Confessions II”, en un guiño a la estrategia que utilizó hace dos décadas para promocionar su aclamado “Confessions on a Dance Floor” cuando se presentó en la carpa de baile de Coachella en 2006.

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