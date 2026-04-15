Madonna reveló la portada de su nuevo álbum y la fecha de lanzamiento

La espera terminó. Madonna, la indiscutible Reina del Pop, paralizó las redes sociales al confirmar el lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio: “Confessions on a Dance Floor: Part II”. La noticia llega acompañada de la portada oficial y una fecha marcada en el calendario de sus seguidores: el 3 de julio de 2026.

Tras días de misterio en los que borró todo el contenido de su cuenta de Instagram y dejó mensajes crípticos como “Time goes by so slowly…” (verso de su éxito “Hung Up”), la artista reveló la estética de esta nueva era.

En la portada, capturada por el fotógrafo Rafael Pavarotti, se observa a Madonna con un estilo que fusiona la nostalgia y la vanguardia, luciendo un velo translúcido fucsia y una estética disco que evoca directamente el universo visual del álbum original de 2005.

Este nuevo proyecto supone el reencuentro de Madonna con Warner Records y, lo más importante para los puristas del género, con el productor británico Stuart Price. Juntos buscan replicar la magia del primer “Confessions”, que definió el sonido dance-pop de principios de siglo.

En un manifiesto compartido con el anuncio, la cantante describió la pista de baile no solo como un lugar de ocio, sino como un “espacio ritualístico” para la conexión espiritual y emocional.

“Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos”, afirmó la estrella de 67 años, quien no publicaba un álbum completo desde “Madame X” en 2019.

El anuncio se completó con un breve adelanto sonoro donde se escucha su voz en susurros bajo una base rítmica electrónica, cerrando con una declaración de intenciones: “Out here, on the dance floor, I feel so free“ (Aquí fuera, en la pista de baile, me siento tan libre).

Con este lanzamiento, Madonna promete reclamar su trono en las discotecas de todo el mundo este verano.

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