Madonna reveló que consideró quitarse la vida durante la batalla legal por la custodia de su hijo

Madonna abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más dolorosos y privados de su vida: cuando contempló quitarse la vida en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo Rocco.

En una reciente conversación en el podcast On Purpose del británico Jay Shetty, la cantante de 67 años confesó que durante la intensa batalla legal por la custodia de su hijo Rocco Ritchie, fruto de su matrimonio con el director Guy Ritchie, llegó a considerar el suicidio.

“Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos. De hecho, contemplé el suicidio. Sentí que no podía soportar ese dolor”, contó Madonna.

El conflicto con su exesposo por la custodia de su hijo comenzó en 2015 y se extendió hasta 2016, cuando Rocco, entonces con 15 años, decidió quedarse en Londres con su padre, lo que desató una amarga disputa legal que involucró tribunales tanto en Reino Unido como en Nueva York.

Madonna contó que ese momento fue uno de los momentos más difíciles de su vida y que la situación le causó un dolor tan profundo que pensó en quitarse la vida.

En medio de esta tormenta emocional, Madonna tuvo que continuar con sus compromisos y presentarse cada noche durante sus giras. Tras los shows, la cantante contó que lloraba en su camerino.

“Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando. De verdad pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo”, contó la cantante.

Madonna aseguró que lo que lo único que la ayudó a lograr mantenerse estable en esa situación tan difícil fue su espiritualidad.

La batalla por la custodia marcó un antes y un después en la vida personal de Madonna, quien hasta ahora había mantenido en privado la profundidad del sufrimiento vivido en esa época.

