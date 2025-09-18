¡Madonna está de regreso! Anuncia la secuela de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’

Después de más de cuatro décadas desde que dio sus primeros pasos en la industria musical, Madonna —la reina del pop— anunció su regreso a Warner Records, el sello que la descubrió y lanzó al estrellato en 1982. Además de eso, informó que lanzará la secuela de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’.

La noticia, revelada este jueves,18 de septiembre, marca un reencuentro emotivo entre la artista y su casa discográfica original y se espera que la continuación de su aclamado álbum, el cual salió en el 2005 y ganó un Grammy al ‘Mejor Álbum Electrónico/Dance’, sea un éxito rotundo.

“Pasé de ser una artista con dificultades en la ciudad de Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos. En ese momento parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo… y, de hecho, eso no podría haber sido más cierto”, confesó Madonna en un comunicado oficial.

La cantante de ‘Vogue’ y ‘Hung Up’ añadió que “Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Me alegra reencontrarme con ellos y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias”.

Por su parte, los copresidentes de Warner Records, Carson y Aaron Bay-Schuck, dijeron: “Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Madonna de nuevo a Warner Records. Madonna no es solo una artista: es la referencia, la rompedora de reglas, la máxima potencia cultural. Durante décadas, no solo ha definido el sonido de la música pop global, sino que también ha transformado la cultura misma con su visión, innovación y arte audaz”.

Este regreso, 43 años después de su primer contrato, representa un “momento histórico que cierra el círculo”, según la discográfica, y prepara el escenario para lo que promete ser una nueva era llena de creatividad e impacto.

Confessions Parte 2, ¿qué esperar?

Madonna no solo regresa a Warner: también regresa a la pista de baile. Ya en febrero de este año, en una dulce sorpresa de San Valentín para sus fans, la artista anunció estar trabajando en “Confesiones Parte 2”, prometiendo poner “su corazón y alma” en la nueva música. “No puedo esperar para compartirla con ustedes!!”, escribió entonces en sus redes.

Ahora, con el respaldo de Warner y la colaboración confirmada del productor ganador del Grammy Stuart Price —quien trabajó con ella en el álbum original—, los fans pueden esperar una continuación fiel al espíritu electrónico, bailable y emocional de ‘Confessions on a Dance Floor’, pero con la madurez, experiencia y rebeldía que solo Madonna puede aportar tras casi medio siglo en la música.

En diciembre de 2024, Madonna ya había adelantado que nueva música estaba en camino: “Estos últimos meses han sido medicina para mi ALMA. Escribir canciones y hacer música es el único ámbito en el que no necesito pedirle permiso a nadie… Estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes”, publicó en Instagram.

Con este regreso, la estrella celebra su legado y también deja claro que está dispuesta a expandirlo.

