¿Cómo celebró Madonna su cumpleaños 67?

El fin de semana, Madonna celebró su cumpleaños número 67 de una manera muy especial: junto a sus cinco hijos y su novio Akeem Morris en Italia.

La cantante estadounidense asistió, junto a sus hijos Lourdes, León, Rocco y las gemelas Estere y Stella, al tradicional Palio de Siena, una carrera de caballos con raíces medievales que se celebra dos veces al año en la Toscana.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Vogue” compartió un video recopilatorio de todo lo que hizo en su viaje a Italia para celebrar su cumpleaños.

“¡Mi sueño desde 1482 ha sido ver la carrera de caballos Palio en Siena, que se celebra el día de mi cumpleaños, el 16 de agosto!”, escribió Madonna.

“¡Un ritual verdaderamente sagrado para presenciar a miles de personas en silencio antes de que comience la carrera! La propia carrera es imposible de describir. ¡Grazie Mille!”, agregó.

De inmediato, la publicación de Madonna se llenó con comentarios de figuras como Katy Perry o Andy Cohen deseándole feliz cumpleaños.

Desde uno de los balcones del histórico Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una antigua residencia nobiliaria con vista a la emblemática Piazza del Campo, Madonna y su familia disfrutaron de esta emocionante carrera.

El Palio consiste en que los caballos dan tres vueltas a la plaza en sentido contrario, gana el caballo que cruza primero la línea de meta, con o sin jinete. Los caballos llevan una escarapela con los colores del barrio por el que compiten.

Tras la carrera, Madonna celebró con un selecto grupo de invitados en el Grand Hotel Continental de Siena, donde disfrutó de una reunión con amigos y familiares.

Esta no es la primera vez que Madonna celebra su cumpleaños en Italia. El año pasado, la cantante también eligió ese país para festejar.

En ese momento, Madonna viajó a Pompeya, donde celebró su cumpleaños en el Teatro Grande de Pompeya, lo que le valió muchas críticas.

