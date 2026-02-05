Madonna reaparece en redes bailando en lencería al ritmo de “Thief of Hearts”

Madonna trajo de vuelta a la viralidad su tema “Thief of Hearts”, incluido en su álbum “Erotica” de 1992, gracias al inesperado video que compartió en redes sociales. El audiovisual de apenas unos segundos muestra a la ‘Diva del Pop’ mientras baila al ritmo de dicha canción mientras modela un revelador juego de lencería.

La escena llamó la atención de los internautas debido a composición: un ambiente sombrío y cargado de sensualidad como resultado del atuendo de la cantante. ¿El escenario elegido para dicha hazaña? El lujoso apartamento de la intérprete.

Este fue una representación fidedigna de la personalidad extrovertida de la famosa de 67 años. Hablamos de un bustier negro con escote pronunciado, medias de red, un abrigo de estampado animal y gafas oscuras.

“Los corazones están hechos para romperse“, concedió Madonna en la descripción de su publicación a la par de un emoji de corazón roto, haciendo alusión al título del tema.

La aceptación del público se tradujo en tráfico y reproducciones del tema “Thief of Hearts” en plataformas como Apple Music y Spotify. YouTube también presento un aumento en vistas para el visualizer de la canción en cuestión, alcanzando una cifra de 850 mil.

El público se rinde ante la genialidad de Madonna

Detrás de la vitalidad del post de Madonna se encuentran miles de seguidores que se dieron a la tarea de aplaudir la iniciativa de la artista. Otros tantos aprovecharon la sección de comentarios para celebrar el legado musical que la famosa ha construido a lo largo de su trayectoria.

Usuarios en distintas plataformas elogiaron su calidad artística y la visión que muchos le criticaron durante los inicios de su carrera: “Realmente creo que deberíamos darle más aprecio a este álbum ‘Erotica’. Fue mágico y se adelantó a su tiempo, ¡lo amo mucho!”; “¡¡¡ICÓNICO!!! Esta canción es hipnótica”; “Ya es hora de que esta canción reciba un poco de amor”; “¡Una de mis favoritas, me encanta lo real y bueno que suena!”, escribieron algunos usuarios.

A sus 67 años de edad, y gracias a los grandes éxitos que la respaldan, Madonna ha logrado romper una brecha generacional y este hecho se comprueba por medio del cariño que recibe día con día desde sus redes sociales.

