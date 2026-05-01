Se estrena “Bring Your Love”, la colaboración de Madonna y Sabrina Carpenter

La espera terminó para los fanáticos de Madonna y Sabrina Carpenter; su tema en colaboración, titulado “Bring your Love”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Fue durante las últimas horas del pasado 30 de abril que la ‘Reina del Pop’ lanzó la canción que representa la unión de dos importantes generaciones musicales al sumar su talento al de la intérprete de “Espresso”.

“Bring your Love” se trata de la cuarta pista dentro del nuevo material discográfico de Madonna, “Confessions On A Dancefloor: Part II”, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 3 de julio y marca su regreso tras la pausa musical que emprendió desde “Madame X”, en el año 2019.

Durante sus 3 minutos de duración, el tema del género dance-pop refleja un mensaje de empoderamiento y libertad emocional al incluir líneas como: “We don’t need permission to feel alive” y “Bring your love to the light”.

Además de Spotify y Apple Music, el lanzamiento del tema sumó un video con la letra de la canción, publicado en la cuenta oficial de YouTube de Madonna. Y, a solo unas horas de su lanzamiento, “Bring Your Love” ya ha amasado más de 500,000 visualizaciones y miles de comentarios en el que se aplaude la unión de ambas estrellas del pop.

Sabrina Carpenter celebra su colaboración con Madonna con un emotivo mensaje

La cantante Sabrina Carpenter, quien recientemente compartió el escenario de Coachella con Madonna en una presentación sorpresa, recurrió a su cuenta de Instagram para hacer mención de esta comentada colaboración.

Junto a un par de fotografías protagonizadas por ambas, la joven de 26 años colocó un emotivo mensaje en el que se mostró honrada de sumarse al nuevo material discográfico de la artista multipremiada.

“Bring Your Love ya está disponible. Gracias @Madonna por invitarme a ser parte de Confesiones II 🫦♥️ ¡Espero que todos lo disfruten y tomen un descanso del teléfono y salgan a bailar!”, se lee en el post de Carpenter.

Por su parte, el público también ha dejado escuchar sus opiniones sobre el junte de ambas artistas a través de redes sociales. “Sus voces se fusionan de una manera tan hermosa. ¡Dios mío!”; “Madonna es una leyenda, sigue haciendo música para esta nueva generación” y “¡Acabo de escuchar la canción en la radio! ¡¡¡Qué emoción!!!”, destacan algunos internautas.

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