Madonna y Sabrina Carpenter juntas en “Bring Your Love”

Tras su presentación en Coachella, Madonna y Sabrina Carpenter anunciaron su primera colaboración juntas: “Bring Your Love”, una canción que promete convertirse en el himno de la temporada.

La canción estará disponible en plataformas digitales a partir de este jueves 30 de abril.

El anuncio se realizó a través de una publicación conjunta en Instagram, en la que ambas artistas compartieron la portada del sencillo con el mensaje: “Tenemos algo que decir sobre esto”.

La noticia llega apenas unos días después de que Madonna sorprendiera al público de Coachella al subir al escenario durante el set de Carpenter para interpretar clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de un adelanto de este nuevo tema.

Un adelanto de “Confessions II”

Según la información adelantada por mediosespecializados en entretenimiento, “Bring Your Love” se perfila como uno de los pilares de Confessions on a Dance Floor. Part II, el esperadísimo nuevo álbum de Madonna que verá la luz el próximo 3 de julio.

Este disco marca el regreso de la reina del pop a los sonidos de club de la mano del productor Stuart Price.

La letra de la canción, que ya se pudo escuchar parcialmente en directo, aborda temas como la independencia artística y el rechazo al juicio ajeno. “No comentes sobre mis ideas, no quiero tu juicio ni tus expectativas“, reza uno de los versos que ambas cantantes interpretan a dúo en Coachella.

Con esta alianza, Madonna no solo reafirma su vigencia en la industria, sino que también le da su bendición a Sabrina Carpenter como una de las herederas directas de su legado pop, en un movimiento que ha entusiasmado a fans de ambas generaciones.

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